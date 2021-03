Netflix, tutte le serie tv in uscita ad aprile 2021

Le serie tv di Netflix ad aprile 2021. La piattaforma di streaming più seguita al mondo, anche per il mese di aprile, ha una buona lista di uscite, di genere e per pubblici diversi: sit-com, crime, fantasy, documentari e c'è anche una serie tv italiana. Dalla ricchezza dei contenuti, è chiaro che Netflix intende confermare la propria superiorità produttiva rispetto ai competitors Prime Video e Sky, che però questo mese hanno pochi nuovi contenuti, almeno per quanto riguarda la serialità. Ma ora vediamo quali sono tutti i titoli seriali in uscita ad aprile 2021.

The Serpent (2 aprile)

Ispirata a eventi reali, The Serpent racconta del truffatore seriale Charles Sobhraj (il candidato ai Golden Globe Tahar Rahim) e degli straordinari tentativi di assicurarlo alla giustizia. Fingendosi un commerciante di pietre preziose, Charles Sobhraj viaggia insieme alla fidanzata Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) attraverso Thailandia, Nepal e India tra il 1975 e il 1976, commettendo una serie di crimini. I due diventano gli indiziati principali di una catena di omicidi di giovani turisti occidentali. Dopo essere rimasto inaspettatamente coinvolto in questa intricata rete di crimini, il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok Herman Knippenberg (Billy Howle) mette in moto una straordinaria serie di eventi. Con l'aiuto della moglie Angela (Ellie Bamber), della polizia di tutto il mondo e di testimoni della crudele manipolazione di Sobhraj, trasforma quest'ultimo nell'uomo più ricercato dall'Interpol, con mandati di cattura in diversi continenti.

Snabba Cash (7 aprile)

Al centro della storia si trova Leya, una giovane madre single che cerca di sbarcare il lunario nel mondo delle startup, un ambiente in continuo fermento dove il desiderio di ottenere status e denaro è più forte che mai. Leya è decisa a sfondare, costi quel che costi. Il jet set imprenditoriale, così come il mondo criminale, è più brutale, caotico e spietato che mai e quando questi due mondi convergono, le alleanze, le amicizie e le partnership d'affari saranno messe alla prova nella ricerca infinita di soldi facili.

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (7 aprile)

Durante il weekend di San Patrizio del 1990 l'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston è stato teatro di un furto memorabile di opere leggendarie di Rembrandt, Vermeer e altri artisti, valutate oggi oltre mezzo miliardo di dollari. Questa docuserie in quattro parti del regista Colin Barnicle esamina gli indizi, le false piste, i colpi di fortuna e le speculazioni che hanno caratterizzato le indagini di questo mistero ancora irrisolto.

Papà, non mettermi in imbarazzo! (14 aprile)

Brian Dixon (Jamie Foxx) è un imprenditore di successo single che si ritrova a occuparsi a tempo pieno della figlia adolescente Sasha (Kyla-Drew). Deciso a dare il massimo come genitore, Brian avrà bisogno dell'aiuto del padre e della sorella, mentre Sasha dovrà abituarsi a vivere in una nuova casa tanto caotica quanto piena d'amore. Ricca di emozioni e umorismo, "Papà, non mettermi in imbarazzo!" è ispirata alla relazione di Foxx con la figlia Corinne, che è anche produttrice esecutiva della serie.

Zero (21 aprile)

E' la sola produzione italiana per Netflix e racconta di un gruppo di giovani della periferia milanese, figli di immigrati, ragazzi che si sentono invisibili, non considerati. Zero, tratto dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, racconta la trasformazione di un timido ragazzo in un supereroe dotato dell'invisibilità; un potere straordinario che prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici intenti a salvare il proprio quartiere. Zero che può contare su 8 episodi in onda su Netflix, ha una colonna sonora d'eccezione firmata da Marracash che per la serie ha già inciso il brano, 64 barre di Paura, a cui si aggiungerà il contributo anche di altri artisti italiani e stranieri.

Shadow and Bone (23 aprile)

Tenebre e ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d'Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA