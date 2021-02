Netflix sperimenta la funzione Timer per stoppare l'app. Ecco perché

Vietato addormentarsi davanti ad una serie Netflix. La piattaforma di streaming sta testando una nuova funzione per arrestare la riproduzione di serie tv (e film) se ci addormentiamo durante la visione.

L'effetto ninna-nanna di Netflix, non di rado, esaurisce tutti gli episodi di una serie se il sonno è profondo, e se si guarda un prodotto su smartphone, tablet o portatile non alimentati, è piuttosto facile che il device si scarichi completamente. Se invece si è seduti sul divano o sdraiati a letto, è ancora più facile registrare nella nostra mente, il momento in cui abbiamo perso il filo della trama.

Ecco allora che Netflix sta testando (per ora sui device Android), la modalità Timer che disattiva l'app Netflix dopo 15, 30, 45 minuti oppure al termine dello spettacolo. Per attivarla è sufficiente toccare il pulsante Timer, prima che il nostro cervello vada in modalità aereo. Per ricordarci che il timer sta facendo il suo lavoro, quando l'ora sta per avvicinarsi Netflix mostrerà il countdown nella parte alta dello schermo, con la possibilità di ritardare nuovamente il timer.

Da parte di Netflix, il commento ufficiale si limita al classico "cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare l'esperienza mobile del servizio". Dunque la prima intenzione non riguarda le smart tv, ma è probabile che se venisse superata la fase test, allora il Timer sarà esteso anche alla visione più classica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 12:10

