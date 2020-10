Netflix, tutte le uscite di ottobre 2020. Grande attesa per l'ultima stagione di Suburra

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni meseaggiorna il suo catalogo di produzioni seriali, originali e non, ecco le migliori usciteFinalmente su Netflix è arrivata l’attesa serie con Lily Collins, dal creatore di Sex and the City, che racconta di un'ambiziosa ragazza Emily, esperta in marketing che riesce ad ottenere il lavoro dei suoi sogni nella “ville lumière”, Parigi, e non esita a lasciare la sua città, Chicago. La ventenne si occuperà di strategia sui social e dovrà confrontarsi con nuovi colleghi, sfide e tentativi di conquistare colleghi e fare nuove amicizie, insieme ai nuovi amori.Dopo il successo della serie horror, Hill House, ecco il sequel su Netflix, The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica, creata da Mike Flanagan e divenuta già cult. Anche in questo secondo capitolo resta l'ambientazione gotica, e l'oscuro castello dove stanno per accadere vicende spaventose. Henry Wingrave (Henry Thomas), dopo la morte dell’istruttrice, assume una bambinaia americana (Victoria Pedretti) per prendersi cura dei nipoti orfani.Serie sperimentale per certi aspetti questa Social Distance, otto parti, realizzata durante la pandemia Covid-19, in cui sono raccontati otto punti di vista diversi su un momento che ha messo a dura prova ogni essere umano, davanti a paure ed incertezze.Ambientata in una grande high-school nel quartiere newyorchese di Brooklyn, Grand army, segue le vicende di cinque studenti che devono affrontare il successo, la sopravvivenza, la libertà e il loro futuro. Per Grand Army si tratta della prima stagione.Su Netflix arriva la seconda stagione di Unsolved Mysteries, la docu-serie che cattura l'attenzione dello spettatore, raccontando reali casi di misteriose sparizioni, omicidi scioccanti ed incontri paranormali. Il racconto sulla linea della suspense e con elementi thriller s'ispira al trend delle serie che partono da situazioni reali e “unsolved”, irrisolte, arricchite da testimonianze ed interviste.Giunge alla sua ultima stagione, la serie tv, ispirata all'omonimo film in cui si racconta la malavita romana, intrecciata con politica e Vaticano. In questa terza parte ritroveremo i protagonisti Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Adamo Dionisi che interpretano personaggi criminali intenti a conquistare potere e soldi all'ombra del Colosseo.