Netflix, tutte le serie tv in uscita a ottobre 2021

Quantità non è sinonimo di qualità, ma Netflix è di gran lunga superiore ai suoi competitors in fatto di proposte. Ogni mese, infatti, il colosso di streaming ha un numero elevato di prodotti Netflix Original da proporre ai suoi abbonati. Tra i prodotti più attesi c'è sicuramente la 3° stagione di You, Gwyneth Paltrow che parla di sesso, un reality sui dolci ed una miniserie interessante Colin in bianco e nero, su una stella del football NFL. Non mancano cartoons per bambini, ma neanche per adulti.

Diamo uno sguardo alle serie tv che Netflix propone nel mese di ottobre 2021.

MAID - dal 1° ottobre

Maid è una serie ispirata all'autobiografia di Stephanie Land, una donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

On My Block, 4° stagione - dal 4 ottobre

On My Block è una commedia di formazione che vede un gruppo di amici, svegli e pieni di esperienza urbana, alle prese con il nuovo ambiente scolastico in un quartiere difficile. Nella quarta stagione ritroviamo i personaggi due anni più tardi, dopo che ognuno ha preso la propria strada. Quando un segreto viene a galla, scoprono rapidamente che non si può sfuggire al passato e che dovranno unire le forze per sopravvivere.

Baking Impossible - dal 6 ottobre

Baking Impossible è un nuovo reality in cui i pasticcieri più fantasiosi e innovativi collaborano con gli ingegneri più brillanti per creare dolci che vanno oltre ogni immaginazione, ma la sorpresa è che i concorrenti non hanno mai lavorato insieme prima d'ora. In ogni episodio, squadre di pastingegneri (1 pasticciere + 1 ingegnere) gareggiano nella progettazione e creazione di torte che dovranno superare non solo il test del gusto, ma anche prove tecniche di resistenza: tra le delizie commestibili, una barca che galleggia, campi da minigolf e un grattacielo che deve resistere a un terremoto simulato.

Pretty Smart - dall'8 ottobre

Dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch'essi poco intellettuali: Grant (Gregg Sulkin), un personal trainer dal fascino prorompente, Solana (Cinthya Carmon), un'ex avvocato diventata guaritrice e Jayden (Michael Hsu Rosen), un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un'insolita famiglia acquisita.

Il club delle babysitter - dall'11 ottobre

Tratto dalla serie di bestseller di Ann M. Martin, Il club delle babysitter è un dramedy contemporaneo che segue l'amicizia e le avventure di sette ragazzine a capo di un'agenzia di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Quando la domanda cresce, le fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer decidono di reclutare Mallory Pike e Jessi Ramsey. Tra nuovi clienti e relazioni, momenti di scoperta personale e lezioni importanti, il club continuerà ad accompagnarle anche in questo nuovo anno.

You, Stagione 3 - dal 15 ottobre

Appena sposati e con un bambino, nella terza stagione Joe e Love si trasferiscono nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da privilegiati imprenditori dell'high tech, mamme blogger moraliste e biohacker famosi su Instagram. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme la letale impulsività di Love... per non parlare delle questioni di cuore. E se la vicina di casa fosse la donna dei suoi sogni? Scappare da una gabbia nel seminterrato è una cosa, ma essere imprigionato in un matrimonio "perfetto" con una moglie che conosce tutti i tuoi trucchetti? Quella sarà una fuga molto più complicata.

Sesso, amore e goop - dal 21 ottobre

Gwyneth Paltrow e il suo team ci regalano Sesso, amore e goop. Questa serie tv segue coppie coraggiose che partecipano alle lezioni degli esperti e imparano metodi per migliorare le loro relazioni grazie a un sesso più piacevole e a un'intimità più profonda.

Inside Job - dal 22 ottobre

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.





Colin in bianco e nero - dal 29 ottobre

Dagli ideatori Ava DuVernay e Colin Kaepernick arriva Colin in bianco e nero, un'innovativa miniserie drammatica che racconta l'ingresso nell'età adulta di Kaepernick mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Colin in bianco e nero annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista; Nick Offerman e Mary-Louise Parker nei ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa; e Colin Kaepernick in persona, il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 22:29

