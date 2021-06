Netflix, tutte le serie tv in uscita a luglio 2021

Sempre molto ricca la lista di serie tv che Netflix propone ogni mese ai suoi abbonati. Ed anche a luglio 2021, in piena estate, il colosso dello streaming mondiale riesce a proporre una nutrita lista di serie tv inedite a cui si aggiungono nuove stagioni di prodotti già consolidati. Se nel mese di giugno l'asso nella manica era la 2° parte della prima stagione di Lupin, a luglio non sembra esserci un titolo di punto, ma il successo di Netflix non è mai stato legato a star o cast di richiamo, ed il successo delle sue serie - La casa di carta su tutti - è sempre stato rappresentato dalle storie e dalla costruzione dei personaggi, meno su attori e attrici di primissimo livello.

Ecco tutte le serie tv in uscita a luglio 2021 su Netflix

Young Royals - dal 1° luglio

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Mortale (stagione 2) - dal 2 luglio

Sofiane, Victor e Luisa devono salvare Reda, il cui corpo è stato posseduto da Obé, ma il potere della divinità aumenta ogni giorno e la profezia sembra essere sul punto di avverarsi. Riusciranno i nostri eroi a fermare il male prima che prenda il sopravvento?

Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine - dall'8 luglio

Elize Matsunaga ha ucciso e smembrato il ricco marito. Questo documentario esamina il caso che ha sconvolto il Brasile mostrando la prima intervista concessa dalla donna.

Biohacker (stagione 2) - dal 9 luglio

Mia dimentica tutto quello che le è successo dopo il rapimento, ma quando scopre un messaggio che ha scritto alla se stessa del futuro, si rende conto che la sua vita sarà in pericolo finché non risolve il mistero della propria scomparsa. Per riuscirci dovrà lavorare con la persona di cui si fida di meno al mondo, la dottoressa Lorenz.

Virgin River (Stagione 3) - dal 9 luglio

Nella terza stagione di Virgin River ancora più drammi attendono i nostri amati personaggi. Un funerale, un incendio, un divorzio, un uragano e una nuova storia d'amore sono alcuni dei momenti clou che animano questa stagione ricca di colpi di scena che terrà i fan inchiodati allo schermo.

Heist: rapine incredibili - dal 14 luglio

Docuserie Netflix che ripercorre tre delle più grandi rapine della storia americana, come spiegano le persone che le hanno eseguite. Una ventunenne ruba milioni in contanti a un casinò di Las Vegas. Un futuro padre si impossessa di un ingente bottino all'aeroporto di Miami... traendo ispirazione da serie TV per imparare come farla franca. Un padre nel Kentucky è accusato di uno dei più grandi furti di bourbon mai portati a termine. Utilizzando ricostruzioni dinamiche, interviste originali e un ritmo serrato che imita perfettamente lo stile cinematografico di film come Ocean's Eleven, i registi dirigono ciascuno una singola rapina raccontata nel corso di due episodi.

Outer Banks (Stagione 2) - dal 30 luglio

Outer Banks è una storia di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti (detti Pogue) nella località balneare di Outer Banks, Carolina del Nord. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per Kiara, Pope e JJ cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell'avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l'impossibile per sopravvivere in questa bufera.

