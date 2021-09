Netflix rivela i propri numeri: i dati sono impressionanti. Bridgerton e Bird Box sono i più visti

Netflix rivela quanti utenti stanno effettivamente guardando i suoi titoli migliori. Il gigante dello streming ha reso noti i numeri di traffico sulla propria piattaforma e i dati sono davvero impressionanti.

Ted Sarandos, co-CEO e capo dell'Ufficio Contenuti, ha condiviso una quantità significativa di dati su alcuni dei migliori titoli attualmente presenti sulla piattaforma, una mossa rara per un'azienda che, tradizionalmente, ha sempre celato i suoi numeri.



In una diapositiva condivisa, mentre Sarandos parlava sul palco della Code conference di quest'anno, Netflix ha condiviso i numeri su quanti account hanno visto i suoi primi 10 film e serie in base al numero di account che hanno guardato, almeno per due minuti. Un dato riferito ai primi 28 giorni dal momento in cui il titolo è stato lanciato online.



La prima stagione di Bridgerton guida la classifica con ben 82 milioni di account che hanno visto la serie Tv. Seguita a ruota dalla prima parte di Lupin e The Witcher, con 76 milioni di account. Per quanto riguarda i film, invece è Extraction la pellicola più vista con 99 milioni di account che hanno scelto di vedere l'action movie, seguita da Bird Box con Sandra Bullock e Spenser Confidential con 85 milioni di visualizzazioni.







In un'altra diapositiva resa pubblica, invece, Netflix ha classificato i primi 10 film e le prime 10 serie tv in base alle ore di visualizzazione totali durante i primi 28 giorni di fruizione del servizio. Per le serie Tv è ancora Bridgerton in cima alla lista dell'intrattenimento a puntate con ben 625 milioni di ore visualizzate. La quarta parte di Money Heist segue a ruota con 619 milioni e sul terzo gradino del podio troviamo la terza stagione di Stranger Things.

Per i film, invece, abbiamo un'inversione con Bird Box che supera in gradimento Extraction con 282 milioni di ore visualizzate contro le 231. Al terzo posto spunta The Irishman con 215 milioni.

«Stiamo cercando di essere più trasparenti con il mercato - ha detto Sarandos -. È una grande scatola nera per tutti».



La decisione di condividere la cifra arriva in un momento chiave per creativi e talenti dello streaming. I servizi su tutta la linea hanno tradizionalmente offerto informazioni limitate su come i titoli si comportano sulle loro piattaforme, un problema che è diventato un punto debole in un settore come quello dell'intrattenimento in rapida evoluzione.

Ma i numeri mostrano anche che ci sono molti modi per definire una «hit». I dati di Netflix sono stati monitorati in base alle ore totali di visualizzazione e al tempo trascorso dagli spettatori a guardare un titolo durante il primo mese di utilizzo del servizio. Le società di talento e di produzione, tuttavia, potrebbero essere più interessate al numero di volte in cui un titolo è stato visto dall'inizio alla fine, o quante persone in totale, non solo gli account, stanno guardando i loro programmi. In definitiva, senza uno standard unificato tra i servizi, che vada a regolamentare canoni di giudizio specifici e uguali per tutti, le piattaforme streaming continuano a giocare con le proprie armi migliori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 19:30

