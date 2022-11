Netflix, le novità di novembre 2022

Novembre è il mese più adatto per Netflix and chill: vediamo allora quali sono le nostre possibilità, telecomando alla mano, in questo mese a cavallo fra autunno e inverno.

La nuova serie di Tim Burton

Bisognerà attendere il 23 novembre per "Mercoledì", la serie di Tim Burton incentrata sulla giovane Mercoledì Addams, ormai liceale e divisa fra le pulsioni adolescenziali e la sua identità "mostruosa": Jenna Ortega è nei panni della protagonista, affiancata da Catherine Zeta-Jones in quelli di Morticia e da Luis Guzmán come Gomez Addams. Si vocifera anche di un cammeo speciale di Christina Ricci, l'indimenticata Mercoledì de "La famiglia Addams" del 1991.

Il 9 novembre sarà invece disponibile in streaming "The Crown 5", con Imelda Staunton (la Dolores Umbridge di Harry Potter) nei panni della Regina Elisabetta alle prese con la grossa crisi della monarchia negli anni '90, il divorzio di Carlo e Diana e l'entrata in scena degli Al-Fayed.

