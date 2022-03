Netflix cambia i termini di contratto e introduce il pagamento per l'account condiviso: cosa cambia

Netflix non riesce più a far quadrare i conti. Per questo il colosso dello streaming Usa ha deciso che cambierà i termini di contratto e introdurrà il pagamento per l'account condiviso.

Netflix cambia i termini di contratto: cosa cambia

La perdita di entrate dell'ultimo anno ha convinto la dirigenza Netflix a prendere provvedimenti e a rimodulare le condizioni di abbonamento di quanti utilizzano un solo account in condivisione con familiari e, in alcuni casi, anche amici non conviventi.

Secondo l'azienda, proprio questa modalità di utilizzo condivisa avrebbe comportato un calo piuttosto significativo delle entrate, già minacciate da una competizione sfrenata dei nuovi servizi di streaming disponibili sul mercato, da Amazon Prime Video a Disney+. Da qui la decisione di sperimentare il pagamento supplettivo in alcuni Paesi, a partire dall'America Latina.

Abbonamento Netflix, dove cambierà

I primi a essere colpiti da questo provvedimento dovrebbero essere Cile, Costa Rica e Perù, dove sarà possibile aggiungere due o tre persone al proprio account, pagando un canone mensile di circa due o tre dollari. Se l'esperimento dovesse produrre gli effetti desiderati, verrebbe esteso anche in Nord America e, successivamente, in Europa. Attualmente la piattaforma conta oltre 221 milioni di abbonati, ma punta a chiudere il secondo trimestre dell'anno con almeno 2 milioni e mezzo di abbonati in più.

