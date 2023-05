Netflix, cambia tutto: l'abbonamento «solo per nucleo domestico». Ecco quando si pagherà di più

di Redazione Web

Dopo il primo annuncio dello scorso ottobre, per Netflix è arrivato il momento della svolta: l'account sarà solo a un unico nucleo domestico. «L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi» ma chi invece è «un utente extra» dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Lo ha annunciato Netflix che a partire da oggi inizierà ad inviare una email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico.

Netflix: cosa cambia ora

Per chi non vive con abbonati arriva costo aggiuntivo. «A partire da oggi inizieremo a inviare questa email agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico». Questo il testo diffuso da Netflix: «L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi.

L'email agli abbonati

«Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:



• Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account.

• Esci dall'account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password.



Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

• Trasferisci un profilo.

• Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

• Acquista un utente extra*

• Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza. Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l'ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità».

Martedì 23 Maggio 2023

