Morto Granville Adams, star della serie tv Oz. Stroncato da un cancro a 58 anni

Lutto a Hollywood per la scomparsa di Granville Adams. L'attore, diventato famoso grazie alla partecipazione nella serie tv Oz, è morto oggi all'età di 58 anni: era da tempo malato di cancro.

Leggi anche > Morto Elio Pandolfi, voce storica di Carosello: aveva 95 anni

Nella serie Oz, Granville Adams aveva interpretato il ruolo di Zahir Arif. A confermare la notizia della sua scomparsa, il co-protagonista delle serie Hbo, Kirk Acevedo. Il 49enne, che interpretava Miguel Alvarez in 'Oz', ha condiviso una serie di foto sul suo profilo Twitter per dare la notizia. «Ho perso mio fratello oggi dopo una lunga battaglia contro il cancro», ha scritto.

I lost my brotha today after a long battle with cancer.

I don’t do well with loss because I’m unfamiliar with it.



Yo Granny we’ll be chopping it up on the other side one day.



Until then…

Rest easy my friend.



Granville Adams🙏🏼 pic.twitter.com/mL04Mw4wjY

— KID VICIOUS🔪 (@kirkacevedo) October 10, 2021