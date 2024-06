Milly Bobby Brown e Jake Bongiovi, il matrimonio segreto: le nozze mai comunicate, a rivelarle sono stati i... jeans

di Sara Orlandini

Milly Bobby Brown e Jake Bongiovi sono una delle coppie di Hollywood più affiatate che mai. La star di Stranger Things e il figlio della rockstar Jon Bon Jovi fanno coppia fissa ormai da due anni e ad aprile 2023, l'attrice aveva annunciato il suo fidanzamento sul proprio profilo Instagram. Nonostante i due siano molto conosciuti, non condividono tutti i dettagli della loro vita privata e così è successo anche per il matrimonio. Infatti, né Milly né Jack avevano mai svelato quando avrebbero pronunciato il fatidico sì ma, adesso, è ufficiale: sono marito e moglie e lo conferma anche la neo sposa sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Milly bobby Brown

Milly Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno voluto mantenere segreti tutti i dettagli del loro matrimonio che sarebbe avvenuto verso fine maggio. La data delle nozze, infatti, non si sa ma il 30 dello stesso mese, l'attrice ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si trucca e, mentre armeggia con pennelli e ombretti, si vede chiaramente la fede nuziale. Fino a quel momento, Milly non aveva detto nulla ai suoi fan ma, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di nuove foto su Instagram: lei e Jake sono in vacanza al Disney World di Orlando, Florida e l'attrice indossa un paio di short di jeans con la scritta "Wifey" ovvero "Mogliettina". Milly e Jake sembrano davvero felici insieme e lo conferma anche la rockstar Jon Bon Jovi.

Le dichiarazioni di Jon Bon Jovi

Per il momento, Milly Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno voluto celebrare il loro amore solamente in presenza delle rispettive famiglie e, forse più avanti, organizzeranno una festa di matrimonio "meno privata".

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 16:27

