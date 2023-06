Miguel Herran, "Rio" de La Casa di Carta di miguel harran venta papà: «La cosa che più desideravo al mondo»

di Redazione web

Miguel Herran si è fatto conoscere al grande pubblico per il ruolo di Rio nella serie tv di successo, "La Casa di Carta", ma non solo, perché, infatti, fa parte anche del cast di Elite. Proprio in quel contesto ha conosciuto la compagna Celia Pedraza, sorella della collega di set, Maria Pedraza. Nelle scorse ore, la coppia ha annunciato con un dolce post Instagram che a breve avranno il loro primo bambino.

Miguel Herran, il dramma dell'attore de La Casa di Carta: «Non ci posso credere, la mia casa» FOTO

Miguel Herran, Rio de “La casa di carta” e l'oggetto che si è salvato dall'incendio: «Ci sono amori... »

Il post Instagram di Miguel Herran

Nel suo ultimo post Instagram, Miguel Herran ha comunicato ai suoi follower che diventerà papà e, sotto all'immagine di un'ecografia ha scritto: «Be, in realtà non posso aggiungere molto a queste immagini che parlano da sole. Questa è la mia famiglia ed è ciò che amo di più di ogni altra cosa. Celia Pedraza mi ha fatto il regalo più grande della mia vita... diventeremo genitori! Non sappiamo ancora niente, solo che è tutto perfetto e che ci sembra di vivere in un sogno.

La Casa di Carta, Miguel Herrán (Rio) in lacrime preoccupa i fan: «Non voglio parlare né mangiare»

Miguel Herran e i social

Miguel Herran è molto attivo sui propri profili social dove, tutti i giorni, condivide foto o storie con i suoi quasi 13 milioni di follower. Rio de La Casa di Carta ha sempre parlato dei suoi momenti bui ma anche di quelli più belli come, ad esempio, la scoperta di diventare papà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA