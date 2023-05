Il Patriarca chiude, Mediaset ringrazia tutti con una foto. E i fan si infuriano: «Ma la stagione 2?»

di Redazione web

I fan della serie "Il Patriarca" di Claudio Amendola si scagliano contro Mediaset. La pagina Instagram dedicata alle fiction dell'azienda ha dedicato un post al cast ringraziandolo per il lavoro svolto e per la serie realizzata.

L'assenza di una seconda stagione, però, non è stata gradita dai fan: «Irrispettoso verso le persone che hanno seguito la fiction non fare la seconda stagione. Chiudere una serie in questo modo senza un degno finale è solo una presa in giro», scrivono nei commenti.

Claudio Amendola, "Il Patriarca" non avrà una seconda stagione: «Cancellata da Mediaset»

Fan contro Mediaset

I fan della serie hanno attaccato la Mediaset perché pare abbia deciso di non dare un sequel alla prima stagione de "Il Patriarca" di Claudio Amendola. Il caso ha destato non poche polemiche, con decine di commenti che nelle ultime ore stanno aumentando sotto il post di ringraziamenti che "Fiction Mediaset" ha dedicato al cast della serie.

Le critiche

Non si conoscono le cause che avrebbero portato la produzione a chiudere la serie con la prima stagione, senza dare un finale degno ai fan che hanno seguito con piacere il successo dell'attore e regista Claudio Amendola. «Pretendiamo la seconda stagione», scrivono alcuni fan nei commenti, e ancora, «Ci proponete delle trasmissioni inguardabili. Sarebbe un vero peccato non realizzare la seconda stagione».

