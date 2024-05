Matthew Perry morto, al via l'indagine: si lavora per scoprire chi abbia dato all'attore l'ultima dose di chetamina

di Redazione web

Nuovo capitolo sulla morte di Matthew Perry, conosciuto per la serie Friends dove interpretava Chandler. È stata aperta un'indagine congiunta della polizia di Los Angeles e della Dea (l'agenzia antidroga del governo statunitense) sulla morte del 54enne scomparso lo scorso 28 ottobre.

Perry fu trovato senza vita nella sua vasca da bagno, in seguito a delle complicazioni che hanno attaccato il cuore e la respirazione dovute all'assunzione di chetamina, che l'attore storico di "Friends" era solito assumere in quanto è sì utilizzata spesso come droga, ma possiede effetti anestetici e antidepressivi.



L'ultima flebo di chetamina

I livelli «pericolosamente alti» di chetamina nel sangue, come si evince dal rapporto dell'autopsia del 15 dicembre, sono stati la causa della perdita di coscienza dell'attore che è poi annegato nella vasca. È noto che Perry si sottoponesse a periodiche infusioni di chetamina per trattare i suoi problemi di salute mentale, tra cui la dipendenza da alcol e droga e la depressione.

Inoltre, come viene riportato dal Los Angeles Times, una persona vicina a Perry ha rivelato che l'attore da tempo si stava allontanando sempre di più dalla chetamina. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di aghi al momento del ritrovamento. L'indagine è scattata allora per chiarificare la dinamica di quell'assunzione e per scoprire dove e da chi Perry si sarebbe procurato quell'ultimissima dose che lo ha condotto alla morte.

