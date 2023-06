Mare Fuori 4, il regista gela i fan con un appello social: «Non rischiate». Cosa è successo

L’entusiasmo per la serie tv Mare Fuori è alle stelle. Lo scorso 22 maggio sono iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione e molti fan, provenienti da tutta Italia, si sono riversati nel capoluogo campano nella speranza di incrociare i propri beniamini, sperando in un loro saluto o, per i più fortunati, in una foto insieme o in un autografo. Ma la calca di appassionati della serie non ha fatto mancare anche momenti di tensione.

Mare Fuori, il regista gela i fan

Non sono mancati però attimi di tensione, dal momento che la folla ha disturbato alcuni ciak con urla e schiamazzi. Sulla questione ora è intervenuto anche il regista della serie. Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, ha infatti lanciato un appello sui social dopo che diversi fan si sono lamentati con lui di aver rischiato un’insolazione per attendere gli attori della serie tra un ciak e l’altro.

Silvestrini naturalmente non ha alcuna colpa, anche perché nessuno ha obbligato (né ha chiesto, per la verità) la presenza dei ragazzini alla Marina Militare di Napoli, dove si girano diverse scene.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 10:18

