Mare Fuori 4, Ciro Ricci ci sarà? Ivan Silvestrini risponde ai fan. E sul set spunta il governatore De Luca

Mantenere il segreto su tutti gli snodi narrativi di questi nuovi episodi di Mare Fuori 4, che vedremo, con molta probabilità, tra il febbraio e la primavera del 2024 non sarà facile, soprattutto per via del mistero più grande che ha travolto gli spettatori dopo il finale della terza: chi ha sparato e soprattutto chi è rimasto ferito tra Maria Esposito (Rosa Ricci nella serie), Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Gennaro Della Volpe (Don Salvatore)? E ancora i fan si chiedono: «Che fine ha fatto Ciro?». A dare una risposta questa volta è proprio il regista Ivan Silvestrini che nelle ultime ore ha risposto a un box di domande nelle sue Instagram stories.

Troppa ansia di sapere se Ciro Ricci sarà presente nella serie televisiva. A dirla tutta, il ritorno del personaggio interpretato da Giacomo Giorgio è cosa certa. A confermarlo è stato proprio Ivan Silvestrini. «Il nostro produttore Rai Michele Zatta ha detto che in qualche modo ci sarà, chi sonoio per contraddirlo?», ha risposto il regista alla domanda dei fan.

Vincenzo De Luca ha condiviso un post nella sua pagina Instagram e sul suo profilo TikTok. «Il mio saluto di questa mattina e un forte in bocca al lupo al cast di “Mare Fuori” per il primo ciak della quarta stagione», ha scritto il Presidente della Regione Campania a corredo del video pubblicato su Instagram.

«Questa mattina, alla Darsena della Marina Militare, ho incontrato il cast di “Mare Fuori” in occasione del primo ciak dell’attesissima, quarta stagione della fiction. Ho voluto personalmente fare gli auguri di buon lavoro per una delle serie televisive di maggiore successo degli ultimi anni. Mare Fuori ci restituisce un’immagine vera e positiva di Napoli e di tutto il Sud, di persone che di fronte ai problemi combattono e affrontano le difficoltà della vita con grande dignità. Buon lavoro a tutti gli attori e a tutte le maestranze impegnate: ho visto tanti giovanissimi di talento sul set e questo è davvero un bel segnale», ha continuato il Presidente.

