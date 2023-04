Clara Soccini (Crazy J in Mare Fuori) conquista tutti con "Origami all'alba": «La musica è la mia passione»

Dalla musica al piccolo schermo e ritorno. Lei è Clara Soccini, in arte CLARA, e nella serie "Mare Fuori 3" interpreta la trapper milanese Crazy J. A unirle, sul set come nella vita, è l’amore per la musica che proprio nella fiction si esprime in un brano divenuto in breve una hit, "Origami all’alba".

“Origami all'alba” è uno dei brani più ascoltati del momento sulle piattaforme streaming. La canzone, diventata celebre grazie alla serie tv di successo Mare Fuori, è uscita in una doppia versione: la prima cantanta da Clara Soccini (Crazy J nella serie) e la seconda con la voce di Matteo Paolillo (Edoardo in Mare Fuori).

Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, accusata di aver rubato la canzone “Origami all'alba”. Lei replica così

Mare Fuori 4, casting aperti a tutti: «Rivolti anche a chi è alle prime armi». Ecco come fare

Il suo personaggio nella serie ha fatto sì che i fan della serie accusassero l'attrice di aver rubato il brano anche nella realtà. Ma lei ha dato già la sua versione, spiegando la verità. E adesso, ospite al B.A. Film Festival, Clara ci racconta il momento che sta vivendo. «Sono molto grata di aver partecipato alla serie. Ha offerto un trampolino di lancio alla mia musica, la mia passione. E sono felicissima di aver portato in scena Giulia perché come me ha la passione per la musica, che ha salvato lei tanto quanto me quando ero più piccola».

Travolta, insieme ai colleghi di set da un successo virale, CLARA specifica: «nasco come cantante e non come attrice e in ‘Mare Fuori’ entro nella terza stagione. Ci tengo sempre a dire che il mio mondo è quello della musica ma non mi precludo niente e quest’esperienza ha aiutato anche la mia musica».



LEGGI ANCHE: -- B.A. Film Festival 2023, i protagonisti e gli eventi da non perdere

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA