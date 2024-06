Mare Fuori 5, iniziano le riprese: cambia regista e arrivano nuovi attori. Tutte le novità della quinta stagione

di Cristina Siciliano

La Mare Fuori mania continua a vele spiegate. Le riprese della quinta stagione sono partite oggi, lunedì 10 giugno, set naturale Napoli. Sono molte le novità di questa serie tv coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, in particolare il cambio del regista che non sarà più Ivan Silvestrini. Ci saranno anche nuovi attori e attrici pronti ad arricchire il cast della serie ambientata nell'istituto minorile IPM ispirato al carcere di Nisida.

Le novita

L'ultima puntata della quarta stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Una delle questioni emblematiche è il destino di Edoardo (Matteo Paolillo). Quello che è certo è che faranno il loro ingresso in Mare Fuori 5 nuovi attori, pronti a diventare celebrità nel giro di qualche puntata. E si tratta di Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. Ancora una volta la città di Napoli fa da scenario alle riprese della quinta stagione di Mare Fuori, ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile (ricreato nell’area della Marina Militare al Molo San Vincenzo).

Il team

Mare Fuori è un fenomeno cominciato nel 2020 ma che porta ogni anno grandi novità. Questa volta il nuovo regista Ludovico Di Martino sostituisce Ivan Silvestrini. Un'altra novità: Maurizio Careddu è l'head writer (cioè il capo della scrittura della serie) di una squadra composta da cinque sceneggiatori. Infatti firmeranno le puntate Luca Monesi, Angelo Ptrella, Sara Canosi ed Elena Tramonti.

«Esempio di serialità televisiva»

La presidente di Rai Fiction Maria Ammirati continua a stupirsi nel constatare che Mare Fuori, una serie pensata per catturare l'attenzione di qualche giovane, sia diventata nel giro di qualche anno un fenomeno incredibile. «Mare Fuori è un eccezionale esempio di serialità televisiva fondata sul racconto della contemporaneità e sui valori del servizio pubblico - ha commentato la presidente -. Il pubblico ha premiato la capacità di restituire la ricchezza contraddittoria del vissuto di un gruppo di giovanissimi costretti nella condizione estrema di un istituto di pena minorile».

«È anche la prova strategica di come la fiction possa declinarsi con successo sulla televisione generalista e sulla piattaforma digitale - ha concluso -. Per questo saluto l'inizio riprese della quinta stagione con l'orgoglio e la speranza di una grande scommessa vinta, che si rimette in gioco». «Nun te preoccupa’ guaglio’ ce sta o’ mar’ for’». Siamo pronti a cantarla di nuovo.

