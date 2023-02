Mare Fuori 3, cosa è successo nella scena più importante: è accaduto davvero a Viola

È praticamente certo che Mare Fuori è una delle serie televisive degli ultimi anni più popolari e di successo in Italia. Tra le scene più intense della serie, c'è quella del suicidio di Viola, che ha suscitato molte emozioni e riflessioni.

Sanremo 2023, il cast di “Mare Fuori” ospite al Festival: ecco quando e cosa faranno

Riparte Mare Fuori, la serie più amata dai giovani

L'interpretazione di Serena De Ferrari

L'attrice che interpreta il personaggio, Serena De Ferrari, ha dimostrato grande bravura e professionalità, offrendo al pubblico un'interpretazione autentica e coinvolgente. In tanti però non sanno in che modo è stata girata quella scena. Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Fosforo; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Mare fuori 3, Rosa non ci sarà più nella quarta stagione? Cosa ha svelato su Instagram lasciando di stucco i fan

#gfvip, Edoardo svela un problema 'intimo' di Antonino Spinalbese: «Una vendetta». Ecco perché l'ha fatto https://t.co/MeJU94lpwc — Leggo (@leggoit) February 16, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA