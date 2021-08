Maradona, la storia del "Pibe de oro" in una serie tv dal 29 ottobre

Il "Pibe de oro" diventa una serie tv. La biografia dell'uomo che ha fatto la storia del calcio, Diego Armando Maradona, sarà l'argomento dei 10 episodi di "Sogno Benedetto", che debutterà in streaming su Prime Video, in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, il prossimo 29 ottobre.

Ad annuciarlo è stato il servizio di video in streaming di Amazon di oggi, rilasciando una nuova clip che anticipa qualche scena della serie prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We

Scomparso il 25 novembre 2020, la vita di Maradona sarà trattata interamente: da quando era bambino fino all'enorme successo nel mondo del calcio. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. Tre attori presteranno il volto al grande campione: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) lo interpreteranno nelle varie fasi della sua vita e della sua grandissima carriera. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 20:20

