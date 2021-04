Maradona, una serie tv di Amazon Prime Video per celebrare El pibe de oro

E' probabilmente il primo progetto seriale che vedrà la luce, dedicato a Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre, e che nel corso del 2021 farà la sua apparizione su Amazon Prime Video. In queste ore la piattaforma di streaming ha diffuso un trailer di 30 secondi di Maradona - Sogno benedetto, serie tv in 10 episodi che racconterà la vita intensa del campione argentino: dagli anni dell'infanzia in povertà, passando per i grandi successi nel Barcellona e Napoli, fino al declino calcistico ed all'età matura.

La serie tv, punta su tre attori che interpretano Maradona in tre diverse età: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), tutti attori argentini che saranno el pibe de oro nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera, dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera. La serie, in particolare, racconterà il ruolo chiave di Maradona nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Tra gli altri interpreti troviamo Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan). Maradona – Sogno Benedetto sarà online su Prime Video in 240 paesi del mondo. Tra le location in cui è stata girata la serie ci sono Argentina, Spagna, Uruguay, Messico ed Italia; e proprio per girare gli episodi nel nostro paese, la regia è stata affidata al regista Edoardo De Angelis, napoletano e già vincitore del David di Donatello per la sceneggiatura del film Indivisibili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 13:35

