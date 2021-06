Lupin, la parte 2 arriva su Netflix. Torna il ladro gentiluomo in cinque episodi

Lupin è tornato. Su Netflix, a partire dall'11 giugno, sono disponibili i 5 episodi della parte 2, interrotto con un colpo di scena che aveva lasciato a bocca asciutta tutti i fan della serie francese, dove il protagonista è Omar Sy.

La serie, tra le più viste dell'anno, racconta del ladro gentiluomo, Assane Diop, che ha sempre amato il personaggio letterario di Arsenio Lupin e da adulto ha voluto emularlo; siamo nella Parigi dei giorni nostri ed il nostro Lupin, è intenzionato a vendicare la morte di suo padre, avvenuta anni prima per colpa di un malvagio e potente miliardario. Per mettere a segno, quella che negli anni è divenuta la sua ragione di vita, Assane Diop segue le avventure vissute dal Lupin letterario.

Nella prima stagione, il nostro eroe sta per incastrare il potente Hubert Pellegrini, colpevole della morte del padre, ingiustamente condannato per un reato mai commesso, ma sulle sue tracce trova un attento investigatore, anche lui fan di Lupin, ed uno scagnozzo di Pellegrini che rapisce il figlio di Diop.

Lupin ha avuto un grande successo sulla piattaforma, a seguirlo oltre 70 milioni di spettatori, anche più de La Casa di Carta. I cinque episodi che concludono la prima stagione di Lupin sono diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight) ed il cast sarà composto, oltre che da Omar Sy, anche da Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Nella seconda stagione sarà sviluppato il rapporto tra Assane e la polizia: “nel libro di Lupin questa dinamica è molto simile – spiega il protagonista Omar Sy – gioca con la polizia anche se è sempre un passo avanti a loro. Il detective Guedira, appassionato di Lupin proprio come lui, è il suo alter ego. Se per un attimo dimentichi che sono dalla parte opposta per la legge, sono entrambi due geek di Lupin!” ha detto Omar Sy a proposito di questa seconda parte, ammettendo che la sua conoscenza di Lupin è legato, non al romanzo, ma ai manga anni Ottanta ispirati al personaggio romanzesco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 22:15

