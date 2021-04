Luna Park, gli intrighi a Roma negli anni Sessanta

Nella Roma degli anni 60, sullo sfondo della Dolce Vita, l’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. È la trama, tra amori e intrighi, di Luna Park, nuova serie originale italiana, targata Netflix e prodotta da Fandango, che debutterà entro la fine del 2021. La serie, in 6 episodi, è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place) e vede alla regia Leonardo D’Agostini (Il campione) e Anna Negri (Baby).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 08:57

