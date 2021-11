Luis Miguel - La serie, Anna Favella torna protagonista nella terza stagione del successo Netflix

Bella, brava e di successo a livello internazionale: Anna Favella è uno di quei «prodotti italiani da esportazione» di cui possiamo davvero andare fieri in tutto il mondo. Romana, ma anche un po’ siciliana, solare, fortemente impegnata in cause ambientaliste, dopo essersi formata come attrice di teatro sperimentando forme espressive diverse, è dapprima entrata (televisivamente) nelle case degli italiani con ruoli in serie e sceneggiati da prima serata (Mediaset, Rai), per poi attirare l'attenzione delle grandi produzioni internazionali. Nel 2018, infatti, è stata scelta per fare parte del cast di Luis Miguel - La serie, serie tv biografica incentrata sulla vita del cantante messicano giunta alla terza stagione, dove interpreta Marcela, uno dei personaggi più amati dal pubblico e che le ha dato grande notorietà anche Oltreoceano.

La serie ripercorre, dagli esordi fino alla consacrazione come superstar internazionale, la carriera di uno degli artisti più iconici dell'America Latina, quella di Luis Miguel. Tra le figure che emergono dalla narrazione una delle più importanti è proprio quella dell’adorata madre Marcela, interpretata da Anna, la cui tragica scomparsa segnerà per sempre il protagonista, portandolo a ricercare ossessivamente una presenza materna che in qualche modo sopperisca a quella perdita.

«Il mio personaggio - spiega Favella - è una figura complessa, ricca di sfaccettature. Nella prima stagione il pubblico ha conosciuto il suo lato più turbolento, sottolineato dai continui screzi con Luis Rey. La terza stagione, invece, ce la presenta sotto una luce diversa, più morbida, in cui è capace di emozionarsi e innamorarsi».





La terza stagione di Luis Miguel - La serie, disponibile adesso su Netflix, infatti, è caratterizzata da continui flashback che raccontano l'inizio della relazione, culminata nel matrimonio, tra Marcela e il padre di Luis Miguel. Un idillio, quello narrato in questo nuovo capitolo, che si contrappone in maniera evidente alle tensioni della prima stagione, in cui l'attrice italiana aveva interpretato il lato più malinconico e nostalgico della donna.





In occasione del lancio ufficiale della season 3, Netflix ha organizzato in Messico una reunion delle star protagoniste, trasmettendo sui canali social un appassionante talk live a beneficio dei tantissimi fan, in cui i protagonisti si sono raccontati e hanno ricordato aneddoti, momenti speciali e «dietro le quinte» delle diverse stagioni dello show.





