Lost, arriva il documentario sulla serie leggendaria di J.J.Abrams. «Spiegherà il vero significato»

Lost ha avuto il suo happy ending nel lontano 23 maggio del 2010 e nonostante siano trascorsi più di 13 anni dal finale più discusso della storia delle serie tv, ancora oggi rimane un fenomeno e un punto di riferimento per gli showrunner.

L'iconica serie - ambientata su un'isola deserta che ruota attorno a un gruppo di superstiti in seguito a un incidente aereo - creata da J.J. Abrams torna sul piccolo schermo con un documentario che ha intenzione di svelare tutti i retroscena sulla serie di successo della ABC.

Getting Lost, il film sulla serie di J.J. Abrams

Il documentario s'intitola Getting Lost ed è prodotto da Ralph D. Apel e Taylor Morden. Non è ancora chiara la data di rilascio, ma potrebbe vedere la luce nel 2024, in occasione del 20° anniversario della data di uscita dello show (22 settembre 2004). Non si esclude che il lungometraggio porterà a una reunion del cast che, per i fan più accaniti della serie, sarebbe un vero dono.

Getting Lost ha l'obiettivo di chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso: dal suo inizio nel 2004 a tutte le teorie dei fan, con una disamina approfondita degli episodi, probabilmente fotogramma per fotogramma. Inoltre, il documentario concentrerà tutta la sua attenzione sugli episodi finali dello show e sul grande (e incerto) finale che ancora oggi crea dibattito tra i fan.

«Lost è stato uno show che ha significato tanto per così tante persone, incluso me. Ogni settimana ci riunivamo tutti intorno alla tv per scoprire cosa sarebbe successo dopo», ha affermato Morden in una dichiarazione.

Lost è stato uno show rivoluzionario, capace di cambiare i processi delle nuove produzioni televisive, realizzando per esempio l'episodio pilota più costoso della storia: «Voglio fare un film che celebri l'impatto che la serie ha avuto sul panorama della cultura pop, che esamini i passi falsi e forse riveli il vero significato di Lost. Lo adori o lo odi, ma è stato uno show fondamentale e ha aperto la strada alla nuova era d'oro della televisione che oggi tutti conosciamo e amiamo».

