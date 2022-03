I mitici Los Angeles Lakers anni '80 diventano una serie tv: Winning Time

Gli amanti del basket, in particolare quello dell'Nba, non potranno non ricordare o comunque non conoscere la storia dei leggendari Los Angeles Lakers dei tempi d'oro. Quei favolosi anni Ottanta, in cui scendevano in campo giocatori come Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Una stagione irripetibile per il basket americano, forse pari solo agli anni gloriosi di Michael Jordan ai Chicago Bulls.

Ebbene il marchio di qualità della produzione seriale americana, HBO racconta proprio quei Lakers in Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, 10 episodi che debuttano il 6 marzo sul canale di streaming HBO Max. La serie, scritta da Max Borenstein (The Terror) e prodotto dal prolifico produttore Adam McKay, già regista di Don't Look Up con Di Caprio e Meryl Streep, racconta la storia professionale della dinastia dei Lakers, squadra che ha definito la propria epoca dentro e fuori il campo. In quel periodo, infatti, i Lakers vinsero ben cinque campionati grazie alla potenza ed al carisma di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Il cast è molto vasto, proprio per rappresentare tutti i personaggi e le voci che hanno reso speciale quel periodo. John C. Reilly interpreta il proprietario dei Lakers, Jerry Buss, mentre Quincy Isaiah è Magic Johnson, Jason Clarke nei panni del direttore generale Jerry West; e ancora Adrien Brody è il mitico allenatore Pat Riley, Solomon Hughes è nel ruolo di Kareem Abdul-Jabbar.

