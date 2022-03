Lol - Chi ride è fuori, la terza stagione si farà: le anticipazioni

Lol - Chi ride fuori avrà una terza stagione. Dopo il successo dalle prime due edizioni, Amazon Prime Video conferma che lo show comico tornerà con nuovi episodi.

«Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo», ha dichiarato a Fanpage Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studio, dando al pubblico la bella notizia della terza stagione. 'Lol - Chi ride' è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video», ha continuato l'Head of Italian Originals di Amazon Studios. Lo show, condotto nella sua seconda stagione da Fedez e Frank Matano, ha riscosso un grande risultato diventando «il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio» sulla piattaforma, bissando «lo straordinario successo dell'edizione precedente».

Nella seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori, andata in onda a partire dallo scorso 24 febbraio, si sono sfidati dieci comici d'eccezione nella difficile impresa di non ridere. Nel cast c'erano Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni e Maccio Capatonda, che è poi risultato vincitore.

