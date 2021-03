Leonardo, lo studioso Alessandro Vezzosi stronca la serie kolossal tv: «Elementi storici stravolti, un'occasione persa»

La serie tv “Leonardo” ha grande successo di pubblico, ma non va molto d’accordo con quanto accaduto dal punto di vista storico. La stroncatura arriva da Alessandro Vezzosi, uno dei maggiori studiosi e biografo del genio del Rinascimento e direttore del Museo Ideale “Leonardo da Vinci” di Vinci: «Tutti gli elementi storici – ha spiegato - sono completamente stravolti, un'occasione persa».

Leggi anche > Covid, la rivincita della Svezia dopo il no al lockdown

La prima puntata del kolossal tv “Leonardo” è stata trasmessa martedì su Rai1 e Alessandro Vezzosi, uno dei maggiori studiosi e biografo del genio del Rinascimento e direttore del Museo Ideale “Leonardo da Vinci” di Vinci, poco distante da Firenze, ha spiegato cosa non funziona dal punto di vista storico: «Purtroppo - ha spiegato affidando all'Adnkronos il suo commento - ho visto la prima puntata della serie tv su Leonardo da Vinci. E sono molto sorpreso del successo di pubblico. Semplicemente tutti gli elementi storici sono completamente stravolti. L'importante è che si sappia bene che questa fiction non ha niente a che fare con la vita di Leonardo da Vinci. Nel merito della produzione in sé non entro, può piacere o non piacere, anche se a me non è piaciuta».

I falsi storici possono creare dei fraintendimenti nel pubblico che guarda la serie: «E' veramente spiacevole il fatto che si innestino nella storia una serie di elementi che sono dei falsi storici e possono creare fraintendimenti nel pubblico. Qualcuno potrebbe credere davvero che la vita di Leonardo sia stata quella raccontata nella fiction. Nell'aspetto creativo ognuno è libero, è già successo anche per il “Codice da Vinci”. Ma in questa fiction, il protagonista poteva tranquillamente non essere Leonardo, poteva essere chiunque. Non c'era bisogno di travolgere il nome di Leonardo con una quantità di informazioni false. Capisco che elementi come l'eros, il mistero e l'occultismo siano accattivanti per un prodotto televisivo ma nel caso di Leonardo la sua storia è talmente meravigliosa da non avere bisogno di tutto questo. Non me lo sarei mai aspettato e trovo la cosa insopportabile».

Anche la figura di Caterina da Cremona «può creare grande confusione: usare il nome accreditato della madre di Leonardo, Caterina, per poi inventare, appoggiandosi ad alcune fonti indirette che menzionano una cortigiana proveniente da Cremona, una figura a metà tra un'amica e un'amante mancata, non aiuta nessuno. Francamente non capisco l'operazione. Leonardo è il più famoso artista scienziato di tutti i tempi, il più famoso ma non altrettanto conosciuto. E questa fiction è un'altra occasione persa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA