Le serie tv più costose di tutti i tempi. Ecco quali sono

Un tempo gli studios di Hollywood facevano a gara a chi produceva il film più costoso, il blockbuster che avrebbe frantumato tutti i record d'incasso. Ora che il cinema, anche prima del Covid, non è più garanzia di incassi a causa della disaffezione delle nuove generazioni nei confronti della sala, in favore dell'intimità domestica delle serie tv, sono proprio queste ultime a volare verso l'alto nei budget di produzione.

Vediamo quali sono le serie televisive più costose di tutti i tempi.

Sveliamo subito il top. Appartiene a Amazon Prime Video, il primato di aver prodotto la serie più costosa di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli che ha raggiunto la cifra record di 465 milioni di dollari, solamente per la prima stagione. Alla cifra già altissima bisogna aggiungere altri 250 milioni di dollari già spesi per i diritti televisivi delle opere di Tolkien.

Gli anni Novanta erano l'epoca d'oro delle sit-com, produzioni totalmente in studio che avevano nel cast il loro punto di forza, per questo quando funzionava l'alchimia sul set e gli ascolti premiavano, si tendeva ad allungare le stagioni. E' il caso di Friends, serie cult anni Novanta (di cui sta per uscire la reunion) che ha lanciato nel cinema Jennifer Aniston, e che insieme a lei contava su altri cinque attori protagonisti. La Warner per trattenere il cast spendeva anche 10 milioni di dollari per ogni singolo episodio, versando ad ognuno dei sei attori un cachet da un milione di dollari a puntata.

Restiamo ancora negli anni 90, con E.R., il medical drama che ha fatto da apripista al genere, e che fino alla quinta stagione, ha arruolato quella che poi è divenuta una super star del cineme George Clooney che vestiva i panni del dottor Doug Ross. Ebbene, anche in questo caso la produzione per evitare che Clooney prendesse il volo, come poi ha fatto, è arrivata a spendere anche 13 milioni di dollari per ogni singolo episodio. Gran parte del cachet, immaginiamo, fosse per il cast, tra cui George Clooney.

Nella lista delle serie tv più costose, ovviamente, non può mancare Game of thrones, il prodotto seriale più importante dell'ultimo decennio, che ha avuto un successo planetario, reso tale anche dall'alto budget speso da Hbo per mantenere alto il livello del nutrito cast, della scelta di location sparse per i luoghi più remoti del pianeta e degli effetti speciali. Il budget nel corso degli anni è lievitato fino a costare 100 milioni di dollari a stagione, con il record dell'ultima che costava 15 milioni ad episodio.

Dopo Band of brothers, la serie che Steven Spielberg e Tom Hanks produssero dopo il successo di Salvate il soldato Ryan, di cui riproponeva l'ambientazione, la seconda guerra mondiale. Anche la serie ebbe successo e così i produttori fecero il bis, nel 2010, cone The Pacific seguito ideale di Band of brothers, una miniserie targata Hbo, estremamente costosa. Il budget per ogni episodio si aggirava intorno ai 20 milioni di dollari.

Tra le serie più belle e di successo degli ultimi anni c'è The Crown, quattro stagioni di alto livello sia nella scelta del cast, delle location e dei costumi, corona inclusa. Solo per l'abito di nozze della sovrana è stata spesa la cifra record di 35 mila dollari, mentre il costo medio degli episodi che può contare su tante riprese in esterno e fedelissime ricostruzioni è di circa 13 milioni di dollari.

