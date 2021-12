La scomparsa misteriosa di Agatha Christie diventa una serie tv

Spesso la regina del giallo classico, Agatha Christie, ha raccontato di persone scomparse misteriosamente nei suoi romanzi. In pochi sanno, invece, che anche lui in un momento difficile della sua vita, scomparve per una decina di giorni, senza dare notizia di se stessa. Questa la base della miniserie The Christie Affair, già in produzione e basata sull'omonimo romanzo che ancora deve essere pubblicato (a febbraio 2022), scritto da Nina de Gramont che rivisita proprio quei giorni in cui si persero le tracce della celebre scrittrice inglese.

La storia è ambientata alla fine del 1926, quando suo marito Archie, le chiese il divorzio in seguito ad un rivelazione con un'altra donna, di cui rivelò l'esistenza a sua moglie; la scrittrice, per tutta risposta, lasciò la sua casa a Sunningdale, nel Berkshire, scrivendo una lettera alla sua segretaria, in cui diceva che sarebbe andata nello Yorkshire. Negli 11 giorni seguenti, di lei più alcuna notizia, mentre la sua auto fu ritrovata sopra una cava di gesso.

Nel libro, quindi immaginiamo anche nella miniserie da cui è tratta, Agatha e la sua rivale in amore, da acerrime nemiche diventano alleate contro Archie, in un mondo dove non mancano ombre e oscurità, mentre si consuma (ovviamente) un misterioso omicidio. Il romanzo di Nina de Gramont, è raccontato non dal punto di vista di Agatha Christie, ma da quello dell'amante di suo marito, Nan O'Dea, ed è ambientato principalmente nella bellissima e storica città termale di Harrogate.

