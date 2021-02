La Juventus diventa una serie tv per Amazon Prime Video. Si chiamerà All or Nothing

Tutto o niente. Questa la traduzione del titolo inglese scelto da Amazon Prime Video per la prima serie tv dedicata alla Juventus; All or Nothing: Juventus è il nome della docu-serie realizzata da Amazon Original per l'Italia che sarà disponibile in 240 paesi nel mondo nel corso del 2021.

Quello che promette la serie è di portare gli spettatori, ed in particolare gli estimatori del club bianconero, dietro le quinte del team, fin dentro gli spogliatoi, e raccontare il team della tradizione e delle novità, a partire dall'arrivo del nuovo allenatore, l'ex-calciatore Andrea Pirlo. Le telecamere, dunque, entreranno nell’Allianz Stadium di Torino, il tempio calcistico del club torinese e fin dentro lo Juventus Training Center Continassa; ovviamente la docu-serie offrirà ai tifosi anche uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management.



La collaborazione con Amazon Prime Video suggella il perfetto connubio tra due brand riconosciuti a livello globale e mossi da una spinta costante verso le sfide, il cambiamento e la capacità di creare in modo innovativo. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero, grazie all’innegabile qualità e allo stile inconfondibile della serie All or Nothing” è il commento di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus



La Juventus, fondata nel 1897, è una società calcistica quotata in borsa, la squadra italiana più vincente e una delle squadre europee con la bacheca più ricca. Nel 1985 è stata la prima squadra a vincere tutti i trofei internazionali disponibili. Tutti i record del club sono stati raggiunti sotto la guida della famiglia Agnelli, che costituisce essa stessa un record: i 97 anni trascorsi con la famiglia Agnelli a capo della Juventus ne fanno, infatti, la proprietà più longeva nello sport professionistico, a livello mondiale. La Juventus può inoltre vantare una presenza globale, che si concretizza in 111 milioni di tifosi in Europa e 440 milioni di sostenitori in tutto il mondo, compresi più di 100 milioni di follower nei diversi canali digitali del club.



Tra i giocatori che hanno vestito o che attualmente vestono l’iconica maglia a strisce bianche e nere figurano alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio, come Baggio, Del Piero, Pirlo e Buffon e stelle internazionali del calibro di Platini, Zidane, Nedved (l’attuale vicepresidente), Ibrahimovic, Pogba, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 12:33

