La casa di Carta, l’inferno di “Denver”: «Finito in terapia a causa del mio personaggio»

“La Casa di Carta”, una delle serie di punta del canale streaming Netflix è stato un successo mondiale, avvolgendo i protagonisti in una celebrità inaspettata. In attesa dell’ultima stagione de “La Casa di Carta”, Jaime Lorente, che interpreta il ruolo di Denver, confessa di non aver retto all’onda della notorietà: «E’ stato pesante – ha spiegato - ho avuto bisogno di una terapia».

La carriera di Denver - Jamie Lorente - è in ascesa, e benchè sia impegnato in molti altri progetti il personaggio di Denver, che interpreta ne “La Casa di Carta” ha lasciato su di lui il segno: «Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro – ha spiegato in un’intervista rilasciata a GQ Spagna, come riporta "Fapage.it" - Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile».

Intanto c’è grande attesa per la quinta e ultima stagione de “La Casa di Carta”: la serie Netflix sarà divisa in due parti, i primi 5 episodi arriveranno il 3 settembre e gli ultimi 5 il 3 dicembre.

