La Casa di Carta 5, un finale inaspettato che apre a molte ipotesi: cosa succederà poi?

La Casa di Carta 5, mai come in questo momento, fa discutere. Molti fan non hanno apprezzato la decisione di dividere la quinta e ultima stagione in due spezzoni, ma è soprattutto il finale della prima parte a lasciare tutti con il fiato in gola. Mentre tutti stanno aspettando il 3 dicembre 2021 per vedere come si chiuderà realmente la storia della banda di ladri più famosa del mondo, molti hanno iniziato a porsi domande sul finale. Sono nate diverse ipotesi alternative a quanto visto lasciando tutti di stucco e con l'amaro in bocca. E' veramente così? O ci sarà un colpo di scena?

Leggi anche > GF Vip, il cachet dei concorrenti: le rivelazioni di Alfonso Signorini

ATTENZIONE: quello che segue, nell'articolo, fa riferimento a quanto è andato finora in onda. Include grossi spoiler su tutto quello che è successo. Se non avete ancora concluso la visione della quinta parte o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura. Se invece volete scoprire le possibili ipotesi di come è realmente andata nel finale di stagione, allora proseguite la lettura.

Nei primi cinque episodi della Parte 5 de La Casa di Carta, non c'è stato un momento di pace per la banda di rapinatori guidata dal Professore. L'episodio finale, più di tutti, ci ha lasciati col fiato sospeso perché siamo stati costretti a dire addio a un altro amato personaggio che ha fatto parte dello show fin dal primissimo episodio.

L'addio a Tokyo ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Uno dei personaggi più amati della Serie Netflix, interpretato da Silene Oliveira, si sarebbe sacrificato per dare ai suoi compagni l'opportunità di salvarsi. Ma è davvero così?

Molti tra i fan più attenti si sono resi conto di alcune incongruenze che farebbero sperare il contrario. A poche ore dall'uscita della prima parte in molti avevano già terminato di vere i primi cinque episodi e, immancabilmente, sono uscite fuori congetture e ipotesi secondo le quali Tokyo potrebbe essere ancora viva.

Lo squadrone delle forze speciali militari ha attaccato il Banco de España, mettendo in seria difficoltà la banda di ladri capitanata da un Professore che, in questa prima parte di quinta stagione, ha avuto le sue gatte da pelare con Alicia Sierra, la sadica ispettrice di polizia.

Per sopravvivere all'incursione militare e alla follia di Gandia, i Tokyo, Denver e Manila si rintanano nelle cucine dell'edificio, cercando in ogni modo di sopravvivere. Le cose si mettono male quando Tokyo viene colpita da una serie di colpi sparati dai cecchini, la donna non può salvarsi calandosi giù dal vano del montavivande e tutto sembra far rivivere il sacrificio fatto da Berlino alla fine della seconda stagione. Tokyo inizia a sparare all'impazzata coprendo la fuga dei suoi due colleghi/amici/fratelli e di lì a poco viene trivellata di colpi, prima del sacrificio finale in grande stile.

Dopo l'addio all'amato Rio e al Professore, il suo angelo custode, Tokyo si trova di nuovo faccia a faccia con Gandìa e le granate esplodono, lasciando tutti gli spettatori di stucco. Ma la domanda sorge spontanea... Tokyo potrebbe essere ancora viva?

Tutto farebbe pensare al fatto che Tokyo sia morta. La prima parte della quinta stagione è un'alternanza continua di flashback in cui la protagonista è sempre Tokyo. Riviviamo il suo incontro con il Professore e il suo grande amore. Un tipico artificio narrativo cinematografico che fa intendere allo spettatore cosa accadrà di lì a poco e l'esplosione potrebbe essere veramente la fine di Tokyo.

Ma... c'è un ma. Il corpo di Tokyo non viene fatto vedere, come accade, ad esempio, con Nairobi e soprattutto Tokyo è la protagonista indiscussa e il narratore della vicenda. Come potrebbe narrare le ultime 5 puntate se fosse morta prima della fine di tutto?

La morte di Tokyo era una tragedia preannunciata, ma qualcosa non torna. «Il giorno in cui ho ucciso Gandía tutte le probabilità erano contro di me». Queste parole, pronunciate da Tokyo nel finale del Volume 1, sono la base sulla quale poggia la teoria secondo cui la nostra sarebbe ancora viva. Per non parlare del fatto che tutta la narrazione si svolge al passato, come se Tokyo stesse raccontando a qualcuno cosa accadde nei due grandi colpi messi a segno dalla banda.

La prima ipotesi:

La prima ipotesi di un finale a sorpresa che veda Tokyo ancora viva e pronta a fuggire con Denver e Manila da portavivande vede protagonista Stoccolma. Dopo aver ucciso Arturito, padre di Cincinnati, Stoccolma non è più la stessa. Fatica a medicare Helsinki e alla fine per stare meglio psicologimanete, decide di iniettarsi della morfina in vena. L'ipotesi avanzata da molte fanpage della serie è che tutto quello che è avvenuto nell'ultima parte dell'episodio, in realtà sia un viaggio mentale di Stoccolma indotto dalla morfina che ha fatto effetto su di lei. Ipotesi azzardata, ma che potrebbe coincidere con il suo delirare quando deve far scoprire a Denver e agli altri che esiste un portavivande.

Seconda ipotesi:

La seconda ipotesi sembra poter essere meno praticabile, ma altrettanto interessante. Dopo l'addio strappalacrime di Tokyo a Rio, lui non si arrende. Come una furia imbraccia il martello pneumatico e continua ad allargare il buco grazie al quale ha potuto vedere per l'ultima volta (forse) la sua amata. Nell'ultima immagine si vede un Rio che piange e l'inquadratura passa dal buco che è molto più grande. Direte, certo l'esplosione lo ha ingrandito. E se non fosse così? Se Rio fosse riuscito a ingrandire il buco in tempo per trascinare via Tokyo lasciando le granate al piano di sopra? Sicuramente quelle lacrime assumerebbero un altro significato. Lacrime di gioia per aver appena salvato il suo grande amore. Un'azione eroica per riuscire ancora una volta a ballare insieme, proprio come quella prima volta a Toledo sotto le stelle.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA