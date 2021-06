La Casa di Carta 5, ecco le prime immagini della serie tv più attesa dell'anno

di Paolo Travisi

3 settembre e 3 dicembre. Sono le due date che i fan de La Casa di Carta conoscono molto bene. Sono quelle che segnano la fine della banda di rapinatori più famosi di Spagna, e che concludono la 5° stagione in due parti.

E se qualche giorno fa Netflix ha diffuso il primo trailer della stagione 5 ed alcuni attori della serie tv, tra cui Alvaro Morte - alias il professore - hanno affidato ai social il commiato dai rispettivi personaggi, oggi il colosso dello streaming globale, per alzare l'asticella dell'attesa diffonde alcuni scatti dal set della stagione che chiude La Casa di Carta.

Le prime immagini dell'ultima stagione rivelano il caos sia all'interno che all'esterno della Banca di Spagna, con il Professore colto alla sprovvista dopo che Sierra ha trovato il suo nascondiglio e Lisbona ora al sicuro all'interno della banca. La guerra ha inizio e la banda è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere, alimentata dall'angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano.

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga.

Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 21:00

