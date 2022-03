Kardashian, al via la nuova serie tv: Kim pronta a presentare il suo nuovo fidanzato Pete Davidson

Grande ritorno per i Kardashian. A un anno dall'ultima stagione de 'Al passo con i Kardashian', la famiglia di vip più famosa d'America torna sul piccolo schermo con 'The Kardashians', il nuovo show in arrivo su Hulu e a lungo annunciato dalla famiglia.

Leggi anche > Kanye West e Kim Kardashian, un divorzio complicato: il rapper ha imposto tre condizioni davvero assurde. Ecco quali

La serie tv, due stagioni per un totale di 40 puntate, andrà in onda sulla piattaforma americana (e su Disney+) a partire dal prossimo 14 aprile e raccoglierà le fila della precedente serie tv per raccontare gli sviluppi della vita personale e professionale di Kris Jenner e delle figlie.

Grande attesa per soprattutto per Kim Kardashian, che nel nuovo show parlerà del suo divorzio pubblico con Kanye West e ovviamente della sua nuova relazione con Pete Davidson. In un'intervista a Variety, l'influencer ha confermato che nella serie tv racconterà «come ci siamo conosciuti, chi ha cercato chi, come è successo e tutti i dettagli che tutti vogliono sapere. Sono decisamente aperta a parlarne». E noi pronti ad ascoltarla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA