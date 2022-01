Kanye West su Netflix, in arrivo Jeen-Yuhs: il documentario sul rapper

Il nuovissimo documentario su Kanye West mostra filmati di sua madre che lo rimprovera e lo esorta a non diventare «troppo arrogante». La controversa carriera del rapper verrà raccontata in una serie in tre parti intitolata Jeen-Yuhs, che uscirà su Netflix a febbraio.

Un racconto pieno di filmati della sua ascesa da produttore a rapper di successo e girato a Chicago e New York. Il documentario si concentra anche sulla relazione di West con sua madre, Donda. E in molte occasioni, la madre premurosa, lo avverte di non diventare «troppo arrogante».

E continua dicendo: «È importante ricordare che il gigante si guarda allo specchio e non vede nulla».

A questo, Kanye sorride e abbassa la testa. «Sai cosa intendo?» gli chiede, a cui West risponde: «Pensi che sembri troppo arrogante?».

West ha chiamato il suo decimo album in onore di sua madre, morta nel novembre 2007. E Jeen-Yuhs, che uscirà su Netflix il 16 febbraio, è un altro tributo alla donna più importante del rapper.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 11:39

