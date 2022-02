Inventing Anna in vetta alle classifiche Netflix: è la serie in lingua inglese più vista in una settimana

Boom di spettatori per la nuova serie tv creata da Shonda Rhimes. Inventing Anna è la serie in lingua inglese più vista in una settimana su Netflix da quando la piattaforma ha inaugurato il nuovo sistema di classificazione la scorsa estate. La serie in nove episodi, che vede l'attrice Julia Garner (la Ruth di Ozark) nei panni della falsa ereditiera Anna Sorokin, ha totalizzato 196 milioni di ore viste la scorsa settimana, che si somma ai 77 milioni di ore del fine settimana della sua uscita, dall'11 febbraio. Il record precedente era detenuto dal thriller psicologico You, la cui terza stagione aveva raggiunto 179 milioni di ore viste in ottobre.

A seguire, nella classifica delle serie in lingua inglese più viste ci sono The Witcher, Maid e Sex Education. Anche se Squid Game, il dramma coreano su uno spietato gioco di sopravvisenza, rimane lo spettacolo più visto di Netflix in assoluto, con un picco di quasi 572 milioni di ore viste in una sola settimana. Un'altra serie sudcoreana, l'horror Non siamo più vivi, e il crime spagnolo La casa di carta hanno segnato rispettivamente 236 milioni e 202 milioni di ore.

Inventing Anna si basa su un'indagine di una rivista di New York su Anna Sorokin, che, con il nome di Anna Delvey, ha convinto diverse persone dell'alta società e della finanza newyorkese di essere una ricca ereditiera europea. La donna è stata condannata nel 2019 per diverse frodi ai danni di hotel, banche e singole persone, per importi consistenti di denaro. La serie segue la tenace giornalista Vivian Kent, interpretata da Anna Chlumsky, nella sua inchiesta alla scoperta della verità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 22:27

