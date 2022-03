Il porno e la sua storia in "Pornazzi": il podcast a luci rosse della scrittrice Melissa Panarello per Storielibere

Parte da oggi, lunedì 28 marzo, la serie podcast dedicata al porno e ogni mese verrà pubblicato un nuovo episodio della serie. Cos’è realmente il porno? Com’è nato? Qual è la ragione del suo successo planetario? Quali sono i suoi divi? Come stanno cambiando i gusti e le tendenze del pubblico?

Troverete le risposte a queste e a tante altre domande nella nuova serie podcast di Storielibere.fm, Pornazzi. A raccontare questa storia a luci rosse sarà Melissa Panarello.

Scoprirete com’è cambiato il porno e come ha influenzato le nostre vite, non solo sessuali, e dunque come ha inciso sui rapporti fra persone e amanti. Il porno è sempre stato un genere pioneristico e sovversivo, che ha cambiato i costumi e influenzato la società, anche e soprattutto nel campo della tecnologia: per primo infatti ha sperimentato nuovi linguaggi e nuovi formati, prima con le VHS, poi con i DVD, infine con lo streaming per finire, a oggi, con la realtà virtuale.



Il porno ha insegnato qualcosa a tutti, suggerendo nuove posizioni a donne e uomini e soprattuto cambiando quelle dei mercati e del business dell’intrattenimento.

Nel podcast si parlerà del porno in tutte le sue forme, a partire dagli antichi per arrivare ai film cult, dal capolavoro “Misty Beethoven” fino al recente e goliardico “Mamma e figlia zozza famiglia” e ancora di pornodivi e dei loro corpi, e soprattutto delle loro vite... spesso disperate e molto più romantiche di quel che si crede.



Questa storia nasce da una pulsione narrativa e “militante” di Melissa Panarello, che sintetizza così la filosofia di Pornazzi: «Volevo ricominciare a divertirmi e perciò sono andata di porno».

Melissa Panarello è nata a Catania nel 1985, ha pubblicato a 17 anni il bestseller mondiale «100 colpi di spazzola prima di andare a dormire», 3 milioni di copie in oltre 42 paesi. Dal libro è stato tratto un film con la regia di Luca Guadagnino. Ha pubblicato altri quattro romanzi e diversi saggi sul tema della sessualità. Nel 2019 ha cominciato a fare podcast lavorando a tre stagioni di Love Stories e a una di C’era una volta e c’è ancora, podcast per bambini. Scrive su diverse testate e ha un’agenzia letteraria, PAL.



Da oggi 28 Marzo 2022, “Pornazzi” è online con un nuovo episodio su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.)

