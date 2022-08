di Ida Di Grazia

Dopo il successo globale dell'episodio 1, House of The Dragon, prequel di una delle serie più amate e famose "Il Trono di Spade", tornerà per una seconda stagione. Un'annuncio arrivato oggi che non era per nulla scontato ma che rende felici i fan della saga.

House of The Dragon: rinnovata ufficialmente la seconda stagione

House of The Dragon , disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è stata acclamata dalla critica mondiale, definita “Più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade” (The Independent); “Visivamente sontuosa” (The Times). Tratta dal romanzo "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi di "Il Trono di Spade”, racconta la storia della Casa Targaryen.

Negli Stati Uniti il primo episodio è stato visto da10 milioni di spettatori: un record, in casa HBO, per quanto riguarda le prime puntate di show al debutto. Il primo episodio è andato in onda in contemporanea anche in Italia in lingua originale.

