Harry Potter diventa una serie tv. Trattative in corso per il maghetto di Hogwarts

Si spalancano le porte della serie tv per Harry Potter. Forse. Dopo l'annuncio di un altro colosso del fantasy, Il signore degli Anelli, che diventerà un progetto seriale, anche per il maghetto di Hogwarts si fanno sempre più insistenti le voci e corposi gli indizi, che preannunciano un impegno con la serialità che non mancherà di avere successo, considerati i precedenti cinematografici.

A dare l'annuncio in esclusiva mondiale, il giornale di settore Hollywood Reporter che cita HBO Max, marchio di produzioni di qualità, come studio interessato al progetto. I rumors su un restart (sequel, prequel?) di Harry Potter, giravano da tempo, ma senza fondamenti concreti; ora pare che ci sia una certezza in più anche se, secondo il ben informato Hollywood Reporter, "il progetto è nelle primissime fasi. Fonti dicono che i dirigenti di HBO si sono impegnati in molteplici conversazioni con potenziali sceneggiatori che esplorano varie idee" per riportare in vita Harry Potter, ma "le conversazioni sono ancora nelle fasi iniziali e non sono stati fatti accordi. Non ci sono serie di Harry Potter in sviluppo presso lo studio o sulla piattaforma di streaming ribadiscono HBO e Warner" precisano i due colossi dell'entertainment.

I sette libri della scrittrice inglese J.K. Rowling sono divenuti un fenomeno editoriale globale con oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo e poi trasformati in 8 film con incassi di oltre otto miliardi di dollari complessivi, a cui si aggiungono anche due prequel della serie Animali fantastici, per un totale di 5 previsti.

C'è da aggiungere però che lo sviluppo seriale di Harry Potter è osteggiato anche da complicati problemi di diritti, tra cui quelli in mano alla stessa Rowling che controlla il franchise e ha voce in capitolo su tutto ciò che riguarda la proprietà. Restano tanti se e tanti ma, su tutto, la nostalgia dei milioni di fans del franchise, ansiosi di rivedere le gesta del maghetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA