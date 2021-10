Morto James Michael Tyler, il Gunther di Friends stroncato da un cancro. Il toccante post di Jennifer Aniston

È morto all'età di 59 anni James Michael Tyler, l'attore che ha interpretato Gunther nella serie cult "Friends". Lottava dal 2018 con un cancro alla prostata, giunto ormai al quarto stadio, che gli aveva impedito di partecipare all'ultima reunion del cast. Secondo quanto riporta il sito statunitense Tmz, Tyler si è spento domenica 24 ottobre nella sua casa a Los Angeles.

La famiglia ha diramato un comunicato ufficiale: «Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre».

James Michael Tyler ha fatto parte del cast di "Friends" per 10 anni: il suo personaggio, Gunther, gestiva il bar "Central Park" ed era uno dei più amati dai fan della serie. In Friends Gunther era innamoratissimo di Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston: e proprio quest'ultima, in un post su Instagram, lo ha omaggiato pubblicando un video di una scena in cui c'erano entrambi. «Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo show e a tutte le nostre vite. ci mancherai tanto», ha scritto Jennifer.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 09:02

