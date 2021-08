Gomorra 5 – Stagione finale: torna Ciro l'immortale è testa a testa con Genny Savastano

di Ida Di Grazia

Gomorra – Stagione finale: torna Ciro l'immortale è testa a testa con Genny Savastano . È tutto pronto per il gran finale di ​Gomorra. La resa dei conti si fa sempre più vicina: debutta infatti a novembre su Sky e in streaming su NOW l’attesissima stagione finale del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.

Leggi anche> Sanremo 2022, Ibrahimovic chiama Amadeus: «Ti devo salvare anche l'anno prossimo?», l'indizio sui social

E' stato rilasciato oggi un nuovo teaser ufficiale e il nuovissimo poster di Gomorra che vede testa a testa i due storici protagonisti, Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). L’Immortale infatti è tornato, e per Genny nulla sarà più come prima.

Gomorra – Stagione finale: Anticipazioni

Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Le prime quattro stagioni di "Gomorra – La serie", hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata distribuita, un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana.

Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 – sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA