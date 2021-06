Gomorra 5, in arrivo la quinta e ultima stagione su Sky: ecco la data d'uscita

Gomorra si appresta a vivere l'epilogo, con l'arrivo dell'ultima stagione della serie TV che ha appassionato gli italiani. A novembre su Sky Atlantic ci sarà il debutto della quinta e ultima stagione.

Ad annunciarlo è stata Antonella D'Errico, Executive vice president programming di Sky Italia, nella conferenza di lancio dei quattro canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries, Sky Nature al via dal primo luglio sulla pay TV.

Nella stagione finale Gomorra ripartirà da Genny Savastano costretto a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in prima linea. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietro, abbandonati per garantire loro una vita migliore e sicura. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriverà anche una scoperta dolce e allo stesso tempo amara per Genny e che cambierà tutto.

Una stagione che promette scintille e che non sembra voler deludere le tante aspettative create.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA