Gabriele Rizzoli, a 16 anni è già una star delle serie tv di Netflix

Gabriele Rizzoli è l'attore rivelazione di quest'anno. A soli sedici anni è già alla sua seconda serie come protagonista, quest'ultima ha segnato addirittura traguardi importanti a livello internazionale: al suo esordio nell’ottobre 2020, ha raggiunto più di 37 milioni di abbonati, in tutto il mondo, soltanto nelle prime quattro settimane, e ad oggi è ancora nella top ten di Netflix.

Barbari II, titolo italiano, è stata l’opportunità per interpretare un personaggio, Gaius, capace di mettere in risalto tutto il suo talento, con un’interpretazione complessa, visto il ruolo chiave nella storia, e la grandissima capacità di recitare sia in lingua tedesca che latino.

Ha nonostante la giovane età una grandissima preparazione: studia da anni musica, principalmente pianoforte, passando dalla chitarra al sax, recitazione al laboratorio di Massimiliano Bruno, danza all’ART VILLAGE di Luciano Cannito e canto con i maestri Lazzara.

È anche un appassionato di sport, in particolare di equitazione e di arti marziali, è già cintura marrone di Karate.

Gabriele Rizzoli ha tra le sue precedenti esperienze l’interpretazione del giovane Aureliano, alias Alessandro Borghi, in Suburra la serie Netflix e il personaggio Zeno nella serie I Cavalieri di Castelcorvo su Disney+.

