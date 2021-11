Ficarra e Picone, sono "Incastrati" nella loro prima serie tv

La coppia di comici siciliani, Ficarra e Picone torna di nuovo in televisione. Dopo gli ottimi successi al cinema e dopo aver lasciato la conduzione di Striscia la Notizia, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, debuttano nella serialità con Incastrati, dal 1° gennaio 2022 su Netflix.

La serie è (sulla carta) un concentrato di comicità, uniti ad elementi crime, perché i due protagonisti, come sempre amici anche nella finzione, si trovano in una situazione grottesca, un omicidio eccellente, che li coinvolgerà in malintesi e gag surreali, quando cercano di fuggire dal luogo del delitto. Incastrati, come gran parte dei lavori realizzati dalla coppia siciliana, è scritta, diretta ed interpretata da entrambi, girata completamente in Sicilia e restituita sul piccolo schermo in sei episodi, con il linguaggio e l'ironia tipici di Ficarra & Picone.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, ci sono Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia. Nella serie, tra gli scrittori ci sono Fabrizio Testini insieme ai due sceneggiatori della serie cult Gomorra, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Ecco nel video Ficarra e Picone che raccontano della serie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 11:35

