"Fedeltà", il tradimento nella serie targata Netflix. L'intervista ai protagonisti

Dal 14 febbraio su Netflix arriva "Fedeltà", la nuova limited series italiana targata Netflix con protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone. La serie, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Michele Missiroli, è un'esplorazione del desiderio e del tradimento, e delle loro conseguenze, attraverso la storia di due coniugi (Michele Riondino e Lucrezia Guidone). « Il concetto di fedeltà per me è il fatto di cercare di trovare un equilibrio tra il rispetto per l'altro e l'essere in ascolto con noi stessi » racconta Guidone. « La fedeltà è un obiettivo che ci si pone sia in termini di coppia sia in quelli individuali » rivela Riondino. I sei episodi di "Fedeltà" debutteranno su Netflix il 14 febbraio. (di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 07:08

