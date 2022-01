Fallout, il videogame cult diventa una serie tv per Prime Video

Sarà il Nolan meno famoso dei due fratelli a dirigere Fallout, videogame che diventa serie, titolo attesissimo per i player del celebre franchise di Bethesda, secondo solo al titolo cult della Playstation, The Last of us. Tornando ai Nolan, sarà Jonathan, fratello del ben più noto Cristopher a dirigere l'adattamento seriale per Amazon Prime Video.

Fallout, lanciato nel 1997 su pc, è ambientato nel 2077 in un mondo post-apocalittico e retro-futuristico, devastato da una guerra nucleare e da eroi solitari che cercano di ricostruire la società; ma la sua popolarità è cresciuta dieci anni dopo, nel 2008 dopo che Bethesda ha rilasciato Fallout 3 per console e PC e ha raggiunto i 170 milioni di download della versione mobile.

"Fallout è una delle più grandi serie di giochi di tutti i tempi", hanno detto Lisa Joy e Jonathan Nolan, appena due anni fa, commentando il progetto annunciato da Deadline. "Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la famiglia e gli amici. Quindi siamo incredibilmente entusiasti di...dare vita a questo universo enorme, sovversivo e oscuramente divertente con Amazon Studios".

Al momento non c'è ancora l'ufficialità sull'inizio delle riprese e neanche sul cast di attori che prenderà parte al progetto.

