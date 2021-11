Encanto, il 60° lungometraggio Disney. Byron Howard: «Come fare cinque anni di terapia familiare»

Arriva nelle sale dal 24 novembre "Encanto", il 60° lungometraggio targato Disney. Al centro della storia tre generazioni della famiglia Madrigal, che vivono nella città di Encanto, situata tra le montagne della Colombia. Essi sono famosi per via di singolari poteri magici che ognuno di loro ha ottenuto durante l'infanzia. Tutti hanno dei poteri tranne la protagonista Mirabel. « Questo film parla di una grande famiglia allargata » racconta in collegamento su Zoom il regista Byron Howard, che dirige il film insieme a Jared Bush. « Lavorare a questo film è stato come fare cinque anni di terapia familiare, durante la quale abbiamo esplorato le storie delle nostre famiglie » continua. «Quello che amo di "Encanto" è il fatto di come ci dica che dobbiamo andare in profondità con le persone che amiamo, senza fermarci alla superficie » rivela Charise Castro Smith, sceneggiatrice e co-regista di "Encanto". « Bisogna guardare oltre per cui queste persone sono conosciute e accettarle per quello che sono ». (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 15:52

