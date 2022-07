Emmy Awards 2022, svelate le candidature: ecco le serie tv con più nomination, record per Zandaya

Sono due serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a guidare le nomination per i 74° Primetime Emmy Awards 2022. ‘Succession’ e ‘The White Lotus’ si sono, infatti, aggiudicate rispettivamente 25 e 20 candidature. Tra i nomi più in vista c’è Zendaya, la donna più giovane ad avere ottenuto due candidature consecutive come miglior attrice. Inoltre, è nominata come miglior produttrice per ‘Euphoria’, serie di Sam Levinson con 16 nomination, e nella categoria di miglior colonna sonora con due brani da lei co-firmati (‘Elliot’s Song’ e ‘I’m Tired’). La serie ‘The Flight Attendant’, invece, fa conquistare una candidatura a Kaley Cuoco per la sua performance nella seconda stagione. E ancora, il true crime ‘The Staircase – Una morte sospetta’ su Sky Atlantic porta Colin Firth e Toni Collette a ottenere una nomination ciascuno. Foto da Ufficio Stampa Sky / Music: «Perception» from Bensound.com

