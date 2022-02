Élite 6, svelati gli attori della nuova stagione: tra loro anche un personaggio transgender

Tutto pronto per la sesta stagione di Élite. La fortunata serie tv spagnola ambientata a Las Encinas, il liceo internazionale bilingue per ragazzi di famiglie benestanti, ha già scelto i nuovi studenti. In attesa di vedere la quinta stagione su Netflix, in arrivo a giugno in Italia, la produzione ha svelato gli attori della nuova stagione, attesa per il mese di dicembre.

Il cast di Élite 6

Da sempre attenta ai temi dell'inclusività e della diversity, Élite conferma la propria sensibilità per la comunità Lgbtq+, scegliendo per la prossima stagione uno studente transgender, interpretato dal giovanissimo attore Ander Puig. Su di lui, al momento, non si sa molto. Quello che è certo è che ha 21 anni, ama cantare e suonare la chitarra. Accanto a lui ci saranno Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana ed Alex Pastrana, tutti per la maggior parte esordienti o alla prima esperienza lavorativa per una grande produzione.

Nel cast della sesta stagione i fan non rivedranno più invece Arón Piper alias Ander Muñoz, uno dei personaggi più amati della serie tv targata Netflix. Quest’ultimo tempo fa ha infatti dichiarato: «Per me Élite è stato un enorme viaggio, molto lungo, molto duro, ma mi ha arricchito davvero. É stato un’opportunità, un mondo del tutto nuovo si è aperto per tutti noi. Siamo diventati una vera famiglia. L’ultima scena che ho girato è stata devastante per me. Ho pianto come un bambino. Tutti quanti hanno applaudito per noi, perché è stata anche l’ultima scena per Miguel. Abbiamo finito nello stesso momento. Un capitolo si è chiuso ma un altro se ne aprirà presto».

